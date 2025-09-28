Котляр виграла турнір у Франції
Українка у фіналі обіграла представницю Швейцарії Фіону Ганц
близько 12 годин тому
Українська тенісистка Єлизавета Котляр (525 WTA) стала чемпіонкою змагань серії ITF W15, що відбулися у французькому Кап-д'Агді.
У фіналі 18-річна спортсменка впевнено обіграла представницю Швейцарії Фіону Ганц (709 WTA) — 6:2, 6:2.
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини. Котляр не подала жодного ейсу, допустила дві подвійні помилки, але реалізувала чотири брейки. Cуперниця також не відзначилася ейсами, зробила дві подвійні помилки й не змогла використати свій єдиний брейк-пойнт.
Чемпіонський трофей в Кап-д'Агд приніс українці $2,325 призових і 15 рейтингових очок.
