Котляр здобула дебютну перемогу на рівні WTA-туру
Українка у трьох сетах перемогла Франческу Джонс
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Єлизавета Котляр (WTA 528) успішно стартувала на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Рабаті (Марокко). 19-річна українка, яка отримала wild card від організаторів, у першому колі переграла 105-ту ракетку світу Франческу Джонс із Великої Британії.
Поєдинок тривав 2 години 22 хвилини. Програвши перший сет, Котляр зуміла перехопити ініціативу та оформила перемогу у трьох партіях.
WTA 250 Рабат. Ґрунт. 1/16 фіналу
Франческа Джонс (Велика Британія) – Єлизавета Котляр (Україна) – 6:2, 3:6, 4:6
У другому раунді змагань суперницею Котляр стане Петра Марчинко з Хорватії, яка наразі посідає 76-те місце у світовому рейтингу.
