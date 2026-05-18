Денис Сєдашов

Українська тенісистка Олександра Олійникова (66 WTA) успішно подолала стартовий раунд на ґрунтовому турнірі серії WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

У матчі 1/16 фіналу українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, у трисетовому марафоні переграла представницю Філіппін Александру Еалу (38 WTA). Поєдинок тривав майже три години.

WTA 500 Страсбург. Ґрунт. 1/16 фіналу

Александра Еала (Філіппіни) – Олександра Олійникова (Україна) – 6:3, 5:7, 3:6

Наступна суперниця української тенісистки визначиться в чеському дербі між Марі Боузковою та Катержиною Синяковою.

