Олійникова пробилася до 1/8 фіналу ґрунтового турніру у Франції
Українка перемогла Александру Еалу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (66 WTA) успішно подолала стартовий раунд на ґрунтовому турнірі серії WTA 500 у Страсбурзі (Франція).
У матчі 1/16 фіналу українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, у трисетовому марафоні переграла представницю Філіппін Александру Еалу (38 WTA). Поєдинок тривав майже три години.
WTA 500 Страсбург. Ґрунт. 1/16 фіналу
Александра Еала (Філіппіни) – Олександра Олійникова (Україна) – 6:3, 5:7, 3:6
Наступна суперниця української тенісистки визначиться в чеському дербі між Марі Боузковою та Катержиною Синяковою.
