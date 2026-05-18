Подрез поступилася на старті кваліфікації Roland Garros-2026
Українка програла у двох сетах Домініці Шальковій
близько 1 години тому
Українська тенісистка Вероніка Подрез (WTA 142) завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу вже у першому раунді відбіркового турніру.
У стартовому поєдинку кваліфікації 19-річна українка у двох сетах програла представниці Чехії Домініці Шальковій (WTA 115).
Roland Garros-2026. Кваліфікація
Домініка Шалькова (Чехія) – Вероніка Подрез (Україна) – 6:2, 6:4
Вероніка вперше у своїй кар'єрі взяла участь у кваліфікації турніру серії Grand Slam.
