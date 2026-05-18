Світоліна повернулася на 7-му сходинку рейтинга WTA, Костюк залишилася в топ-15
Ястремська покращила свої позиції
близько 2 годин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг Туру.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після виграного турніру в Римі здійнялася на три сходинки та повернулася на 7-ме місце – свою найвищу позицію в рейтингу після декретної відпустки у кар’єрі.
Марта Костюк, попри пропущений турнір у Римі, втримала 15-ту позицію.
В топ-6 змін не відбулося.
Рейтинг WTA станом на 18 травня:
1. Аріна Соболенко – 9960;
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8705;
3. Іга Швьонтек (Польща) – 7273;
4. Корі Гауфф (США) – 6749;
5. Джессіка Пегула (США) – 6286;
6. Аманда Анісімова (США) – 5958;
7 (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4315;
8 (7). Мірра Андрєєва – 4181;
9. Вікторія Мбоко (Канада) – 3395;
10 (11). Кароліна Мухова (Чехія) – 3318;
...
15. Марта Костюк (Україна) – 2387;
45 (52). Даяна Ястремська (Україна) – 1246;
54 (57). Юлія Стародубцева (Україна) – 1078;
66 (68). Олександра Олійникова (Україна) – 970;
84 (93). Ангеліна Калініна (Україна) – 873;
95. Дар’я Снігур (Україна) – 839;
142 (152). Вероніка Подрез (Україна) – 530;
268 (279). Катаріна Завацька (Україна) – 262;
295 (303). Анастасія Соболєва (Україна) – 228.
Нагадаємо, Світоліна здолала Гауфф у фіналі WTA 1000 у Римі, вигравши 20-й трофей у кар'єрі.
