Кравченко виграв турнір у Греції, відігравши два матчболи
Українець здобув перемогу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Український тенісист Георгій Кравченко (806 АТР) став чемпіоном турніру ITF M15 у Греції, здолавши у драматичному фіналі Фелікса Бельшоу (780 АТР).
Поєдинок на відкритих хардових кортах в Іракліоні тривав понад 3,5 години і завершився з рахунком 7:6(2), 3:6, 7:6(7).
На вирішальному тай-брейку Кравченко відіграв два матчболи суперника, щоб здобути перемогу.
25-річний українець виграв свій четвертий титул ITF у одиночному розряді.
