Сіннер — про перемогу на Wimbledon: «Немає кращого місця для гри в теніс»
Італієць звернувся до вболівальників після захисту титулу
близько 1 години томуПідписатися в
Італійський тенісист Яннік Сіннер (1 ATP) поділився емоціями після перемоги над німцем Александром Звєрєвим (3 ATP) у фіналі Wimbledon-2026.
Під час офіційної церемонії нагородження перша ракетка світу подякував вболівальникам за підтримку та відзначив особливу атмосферу турніру.
Чесно кажучи, немає кращого місця для гри в теніс. Стоячи тут, у недільний ранок, ти відчуваєш те саме хвилювання, усвідомлюючи, що це особливий день. Ніколи не знаєш, скільки разів тобі ще вдасться повернутися сюди у фінальний день турніру. Ніколи не сприймаю як належне можливість виступати перед такими чудовими людьми. Ці два тижні були просто неймовірними. Дякую за вашу підтримку. Ви завжди такі добрі до мене. Ви подарували мені ті почуття, які для тенісиста дорожчі за все на світі. Величезне вам дякую.
Носкова виграла Wimbledon-2026, здолавши у фіналі Мухову.
Поділитись