Світоліна знялася з турніру у Бад-Гомбурзі через ушкодження
Перша ракетка України розповіла про свій фізичний стан
близько 1 години томуПідписатися в
Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) завершила виступи на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.
Українська тенісистка змушена знятися зі змагань перед чвертьфінальним поєдинком через ушкодження. Слова наводить Bad Homburg Open powered by Solarwatt.
Привіт усім, це Еліна. На жаль, я змушена знятися зі свого чвертьфінального матчу тут, у Гамбурзі.
Учора я здобула дуже важку перемогу в напруженому поєдинку, але цей матч забрав у мене трохи більше сил, ніж я очікувала. Тому мені потрібно ще кілька днів на відновлення.
Бажаю всього найкращого всім гравчиням, які продовжують виступати на турнірі, а самому турніру — великого успіху.
Сподіваюся побачити вас усіх наступного року.
Напередодні в 1/8 фіналу Світоліна у важкому трисетовому протистоянні здобула перемогу над людмилою самсоновою (37 WTA).
Світоліна — про тріумф над самсоновою: «Я рада здобути перемогу та продовжити грати на траві».
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