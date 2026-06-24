Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) завершила виступи на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

Українська тенісистка змушена знятися зі змагань перед чвертьфінальним поєдинком через ушкодження. Слова наводить Bad Homburg Open powered by Solarwatt.

Привіт усім, це Еліна. На жаль, я змушена знятися зі свого чвертьфінального матчу тут, у Гамбурзі.

Учора я здобула дуже важку перемогу в напруженому поєдинку, але цей матч забрав у мене трохи більше сил, ніж я очікувала. Тому мені потрібно ще кілька днів на відновлення.

Бажаю всього найкращого всім гравчиням, які продовжують виступати на турнірі, а самому турніру — великого успіху.

Сподіваюся побачити вас усіх наступного року.