Денис Сєдашов

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (WTA 290) здобула титул на ґрунтовому турнірі серії ITF W50 у Гданську. У фінальному поєдинку вона обіграла господарку кортів Джину Файстель (WTA 384) з рахунком — 6:4, 6:2.

Для перемоги українці знадобилася 1 година та 33 хвилини. Протягом матчу Соболєва реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів, виконала один ейс і безпомилково відіграла на подачі, не припустившись жодної подвійної помилки.

Трофей у Гданську став для Соболєвої першим у поточному сезоні. За цей тріумф Анастасія отримає 50 рейтингових очок WTA та 6 260 доларів призових.

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