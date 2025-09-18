Кубок Біллі Джин Кінг. Світоліна – Бадоса. Відеоогляд матчу
Еліна вивела збірну України у чвертьфінал турніру
42 хвилини тому
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №13) здобула перемогу у чвертьфнільному матчі Кубка Біллі Джин Кінг проти Іспанії.
Світоліна з рахунком 5:7, 6:2, 7:5 обіграла Паулу Бадосу (WTA №20).
Завдяки цій перемозі Україна виграла протистояння з Іспанією – 2:0.
Огляд матчу:
Наступний матч українки проведуть 19 вересня проти збірної Італії.
