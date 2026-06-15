Володимир Кириченко

П'ята ракетка світу американський тенісист Бен Шелтон став чемпіоном турніру АТР-250 у Штутгарті (Німеччина), обігравши у фіналі співвітчизника Тейлора Фріца (АТР, 9) з рахунком 6:4, 2:6, 6:4.

Тенісисти провели на корті 1 годину 50 хвилин. За цей час Шелтон виконав дев'ять подач навиліт, припустившись при цьому чотири подвійні помилки, а також зміг реалізувати два брейк-пойнти з трьох. Тейлор Фріц зробив у грі 14 ейсів, не припустився жодної подвійної помилки і реалізував 2 брейк-пойнти з 11 за час зустрічі.

Для 23-річного Шелтона титул у Штутгарті став шостим у кар'єрі на турнірах АТР та третім у сезоні-2026.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна заробила понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру.