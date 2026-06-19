Людмила Кіченок не змогла вийти у півфінал парного турніру WTA 500 у Берліні
Українка в дуеті з Кравчик поступилися у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Українська тенісистка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик на стадії чвертьфіналу завершили свій виступ в парному турнірі WTA 500 у Берліні.
Кіченок та Кравчик в двох сетах з рахунком 3:6, 3:6 поступились нейтральній росіянці Катерині Александровій та чешці Лінді Носковій.
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час Кіченок та Кравчик 1 раз подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 2 з 6 брейк-пойнти.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна перемогла німкеню Єву Лис і вийшла до чвертьфіналу турніру у Берліні.
Поділитись
Матеріали по темі
Костюк і Кіченок із полярними результатами виступили у перших раундах турніру в Мадриді
близько 2 місяців тому