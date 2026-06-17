Володимир Кириченко

Українка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик перемогли на старті парного розряду турніру WTA 500 у Берліні.

Кіченок і Кравчик з рахунком 6:4, 7:5 обіграли чешку Анастасію Децюк та нейтральну тенісистку з російським паспортом Ірину Хромачову.

Матч тривав 1 годину і 22 хвилини. За цей час Кіченок і Кравчик 4 рази подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки і використали 2/6 брейк-пойнтів.

Людмила та Дезіре перервали серію з трьох поразок поспіль.

Їхніми суперницями у чвертьфіналі стануть нейтральна Катерина Александрова та чешка Лінда Носкова.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла у наступний раунд турніру у Німеччині після відмови росіянки.