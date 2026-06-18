Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) успішно продовжує виступи на трав'яному турнірі серії WTA 500 у Берліні (Німеччина).

У поєдинку 1/8 фіналу українська тенісистка впевнено розібралася з представницею Німеччини Євою Лис (WTA 80). Зустріч тривала 1 годину та 10 хвилин і завершилася переконливою перемогою Еліни у двох сетах.

WTA 500 Берлін (Німеччина). Трава. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — Єва Лис (Німеччина) — 6:3, 6:2

Путівку до півфіналу престижного трав'яного турніру Еліна Світоліна виборюватиме у протистоянні з переможницею пари Александра Еала (Філіппіни) — Єлєна Рибакіна (Казахстан).

Чоловік Світоліної не отримав wild-card в основу Wimbledon-2026.