Людмила Кіченок вдало стартувала на парному турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс
Українка була в кроці від вильоту з «тисячника»
близько 1 години тому
Людмила Кіченок / Фото - WTA
Українська тенісистка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик перемогли на старті парного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.
Кіченок та Кравчик з рахунком 7:5, 6:7(5), 12:10 обіграли словацько-британську пару в особі Терези Михалікової та Олівії Ніколлс.
Матч тривав 2,5 години. На вирішальному тай-брейку Людмила та Дезіре відіграли два матчболи, поступаючись з рахунком 7:9.
Для Людмили та Дезіре це третій спільний турнір у 2026 році. У січні вони дійшли до фіналу WTA 500 в Аделаїді, а в лютому зіграли у чвертьфіналі WTA 1000 у Дубаї.
