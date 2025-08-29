Володимир Кириченко

Українська тенісистка Надія Кіченок вилетіла з парного турніру на US Open-2025.

У першому колі в парі з індонезійкою Алділою Сутджиаді вона пограла чешці Катержині Сіняковій і та американці Тейлор Таунсенд – 5:7, 2:6.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин. За цей час Кіченок і Сутджиаді 3 рази подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 0/8 брейк-пойнтів.

Надія та Алділа провели четвертий спільний матч і зазнали четвертої поразки.

