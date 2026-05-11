Людмила Кіченок програла на старті парного турніру WTA 1000 у Римі
Українська тенісистка опинилася за бортом «тисячника»
близько 3 годин тому
Людмила Кіченок
Українська тенісистка Людмила Кіченок і представниця США Дезіре Кравчик зазнали поразки у першому раунді парного турніру WTA 1000 у Римі.
У 1/16 фіналу вони з рахунком 3:6, 7:6 (4), 6:10 поступились нейтральним тенісисткам з російськими паспортами Міррі Андрєєвій та Діані Шнайдер.
Матч тривав 1 годину і 39 хвилину. За цей час Кіченок і Кравчик 1 раз подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку і використали 3/3 брейк-пойнтів.
