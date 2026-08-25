Володимир Кириченко

Українська тенісистка Людмила Кіченок та індонезійка Алділа Сутджиаді програли у першому колі парного турніру WTA 500 у Монтерреї.

Вони поступились американці Дезіре Кравчик та мексиканці Джуліані Олмос – 6:4, 3:6, 5:10.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин. За цей час Кіченок та Сутджиаді 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки і використали 3/5 брейк-пойнтів.

Для Людмили ця поразка стала 5-ю поспіль у парному розряді і 6-ю загалом.

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