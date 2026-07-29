Сестри Кіченок програли на старті парного турніру у Мемфісі
Доля матчу вирішилася на тай-брейку
близько 2 годин томуПідписатися в
Сестри Кіченок / Фото - Yahoo
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок програли на старті парного турніру WTA 250 у Мемфісі.
Сестри Кіченок з рахунком 6:4, 5:7, 6:10 поступилися представницям Тайваню Чжо Іцень та Чжо Ісюань.
Матч тривав 2 години 9 хвилин. За цей час сестри Кіченок виконали 2 подачі навиліт, припустилися 7 подвійних помилок.
Нагадаємо, Еліна Світоліна дізналася суперницю на старті турніру у Вашингтоні.