Денис Сєдашов

Українка Ангеліна Калініна (WTA 110) вийшла до 1/16 фіналу ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). У другому колі вона у двох сетах переграла чешку Марію Боузкову (WTA 24).

Для Калініної це найрейтинговіша перемога з початку минулого сезону.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/32 фіналу

Марія Боузкова (Чехія) — Ангеліна Калініна (Україна) — 4:6, 3:6

За вихід до наступного раунду Ангеліна посперечається з переможницею пари Каміла Осоріо (Колумбія) — Наомі Осака (Японія).

