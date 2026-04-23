Калініна вибила 24-ту ракетку світу на турнірі у Мадриді
Українка перемогла у двох сетах Марію Боузкову
37 хвилин тому
Українка Ангеліна Калініна (WTA 110) вийшла до 1/16 фіналу ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). У другому колі вона у двох сетах переграла чешку Марію Боузкову (WTA 24).
Для Калініної це найрейтинговіша перемога з початку минулого сезону.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/32 фіналу
Марія Боузкова (Чехія) — Ангеліна Калініна (Україна) — 4:6, 3:6
За вихід до наступного раунду Ангеліна посперечається з переможницею пари Каміла Осоріо (Колумбія) — Наомі Осака (Японія).
