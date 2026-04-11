Володимир Кириченко

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко прокоментував перемоги команди у перший день матчевого протистояння проти Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

«Очевидно, це ідеальний день для нас – ми ведемо 2:0. Але протистояння ще не завершене. Завтра буде ще один день, і ми зосередимося та підготуємося до нього».

Чи будуть якісь зміни на завтра?

«Поки що не можу сказати».

Нагадаємо, Костюк обіграла у своєму матчі Лінетт, Світоліна – Каву. Протистояння триватиме до трьох перемог».

Сьогодні, у суботу, відбудеться парний матч, за збірну України зіграють сестри Кіченок.