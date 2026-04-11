Марченко – про матч з Польщею у Кубку Біллі Джин Кінг: «Ідеальний день для нас – ми ведемо 2:0»
Капітан жіночої збірної України не став квапити події
близько 1 години тому
Збірна України / Фото - Facebook
Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко прокоментував перемоги команди у перший день матчевого протистояння проти Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.
«Очевидно, це ідеальний день для нас – ми ведемо 2:0. Але протистояння ще не завершене. Завтра буде ще один день, і ми зосередимося та підготуємося до нього».
Чи будуть якісь зміни на завтра?
«Поки що не можу сказати».
Нагадаємо, Костюк обіграла у своєму матчі Лінетт, Світоліна – Каву. Протистояння триватиме до трьох перемог».
Сьогодні, у суботу, відбудеться парний матч, за збірну України зіграють сестри Кіченок.
