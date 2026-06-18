Музетті знявся з Wimbledon, його замінить фіналіст британського мейджора 2021 року
Лоренцо продовжує відновлюватися після травми
близько 3 годин томуПідписатися в
Італійський тенісист Лоренцо Музетті (№15 ATP) повідомив, що пропустить Wimbledon-2026 через травму.
У основній сітці Лоренцо замінить його співвітчизник Маттео Берреттіні (№49 ATP).
«Я хочу повідомити вам свій статус відновлення після травми, яку я отримав у Римі: реабілітація проходить дуже добре, а медичні результати обнадійливі. На жаль, оскільки я ще не зміг розпочати повноцінну програму атлетичної підготовки, і після ретельної оцінки, ми дійшли важкого висновку, що я не зможу взяти участь у «Вімблдоні» цього року. Це непросте рішення, але воно правильне. Мій пріоритет – повернутися на корт на всі 100%. Дякую за вашу постійну підтримку – до скорої зустрічі».
24-річний італієць також пропустив Roland Garros. Він відновлюється після пошкодження прямого м’яза стегна, яке він отримав у травні.
Wimbledon пройде з 29 червня до 12 липня.
Раніше стали відомі імена тенісистів, які отримали wild card на Wimbledon, серед них – Димитров і Вавринка.