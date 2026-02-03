Володимир Кириченко

На минулому турнірі Великого шолома Australian Open-2026, який розпочався 12 січня та завершився 1 лютого, було побито рекорд відвідуваності, встановлений у 2025 році. Про це у Twitter повідомляє журналіст Міхал Самульський.

Згідно з опублікованими даними, у 2026 році матчі основної сітки відвідали 1 млн 150 тис. 44 особи, що перевищує показники за 2025 рік (1 102 303 особи).

Загалом турнір зібрав цього року 1 млн 368 тис. 43 глядачів. Роком раніше на нього прийшли 1 218 831 вболівальник.

У чоловічому одиночному розряді турнір виграв іспанець Карлос Алькарас. У жінок перемогла Олена Рибакіна.

