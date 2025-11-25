Надаль пояснив, чому вирішив завершити професійну кар'єру
Іспанець заявив, що пішов з почуттям виконаного обов’язку
близько 1 години тому
Іспанський тенісист Рафаель Надаль поділився думками про останній сезон своєї кар’єри та пояснив причини завершення виступів в ATP-турі. Слова наводить Punto de Break.
У мене немає поганих спогадів про цей етап. Дехто вважав, що мені варто було завершити раніше, але я намагався використати всі можливості до останнього. Я любив те, чим займався.
Тенісист підкреслив, що причиною завершення кар’єри стало не втрата мотивації, а стан його тіла: після операції він міг відновитися, але зрозумів, що вже не здатний виступати на належному рівні.
Я викладався на повну, наскільки це було можливо.
Надаль наголосив, що йде зі спорту з почуттям виконаного обов’язку та без жалю.
