Надаль відверто відповів, чи планує йти в політику
Іспанець вважає, що сучасна політика надто конфліктна
близько 1 години тому
Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль розповів, чи розглядає він можливість розпочати політичну кар’єру найближчим часом.
Іспанець зазначив, що наразі не отримував жодних пропозицій і не бачить для себе перспектив у цій сфері. Слова наводить AS.
Ніхто мене до цього не схиляє. Думаю, ті, хто займаються політикою, розуміють, що у мене було б не так багато шансів на успіх. Зараз не найприємніший час, щоб іти в політику – надто багато озлобленості. Було б добре повернутися до більшої раціональності, поваги та мислення про загальне благо. Політики мають величезний вплив на наше життя. Потрібно, щоб усе заспокоїлося, щоб повернулася повага, щоб це не виглядало як футбольний матч. Загальне благо важливе не лише в тому, що робиться, а й у тому, як це робиться. А сьогодні надто часто транслюється лише напруженість.
