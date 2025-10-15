Надія Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA в Осаці
Українсько-японський дует здобув звитягу у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася до півфіналу парного розряду на турнірі WTA 250, який проходить на хардових кортах Осаки (Японія).
У чвертьфінальному матчі Кіченок у дуеті з японкою Макото Ніномією у двох сетах здолали пару Жаклін Крістіан (Румунія) / Ольга Данилович (Сербія). Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин.
WTA 250 Осака. 1/4 фіналу. Пари
Надія Кіченок/Макото Ніномія (Україна/Японія) - Жаклін Крістіан/Ольга Данилович (Румунія/Сербія) 7:5, 5:7, 10-6
Наступні суперниці Надії та Макото визначаться у протистоянні Ешлін Крюгер/Єлена-Габріела Русе (США/Румунія) - Крістіна Младенович/Тейлор Таунсенд (Франція/США).
