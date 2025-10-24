Олег Шумейко

Надія Кіченок та Александра Еала перемогли у чвертьфіналі турніру серії WTA250 у китайському Гуанчжоу поліну кудермєтову та каміллу рахімову 6:3, 7:5.

За годину з чвертю на корті україно-філіппінський тандем двічі подав навиліт та реалізував 4 брейк-поінти з шести. суперниці зробили 3 ейси, 2 брейкки та 5 «подвійних».

Наступними суперницями Кіченок та Еали стануть Катаржина Пітер та Дженіс Тжен.

