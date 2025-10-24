Надія Кіченок обіграла росіянок та вийшла у півфінал турніру у Китаї
Українка у парі з Еалою перемогла у двох сетах
44 хвилини тому
Фото: btu.org.ua
Надія Кіченок та Александра Еала перемогли у чвертьфіналі турніру серії WTA250 у китайському Гуанчжоу поліну кудермєтову та каміллу рахімову 6:3, 7:5.
За годину з чвертю на корті україно-філіппінський тандем двічі подав навиліт та реалізував 4 брейк-поінти з шести. суперниці зробили 3 ейси, 2 брейкки та 5 «подвійних».
Наступними суперницями Кіченок та Еали стануть Катаржина Пітер та Дженіс Тжен.
Нагадаємо, що Олександра Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру у Бразилії.
Поділитись