Володимир Кириченко

Українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті з філіппінкою Александрою Еалою (№54 WTA) вийшла у чвертьфінал турніру WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

У першому раунді вони з рахунком 6:4, 6:2 обіграли Емілі Епплтон з Великої Британії та Тан Цяньхуей з Китаю.

Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. За цей час Кіченок та Еала 2 рази подавали навиліт, не робили подвійних помилок і використали 5/9 брейк-пойнтів.

У другому колі вони зіграють з нейтральними тенісистками з російськими паспортами – Поліною Кудерметовою та Каміллою Рахімовою.

Зазначимо, що Надія – єдина українка, яка виступає на цьому турнірі.

Нагадаємо, Олександра Олійникова зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 125 в Флоріанополісі.