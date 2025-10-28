Надія Кіченок вилетіла з парного турніру WTA в Гонконзі
Українсько-японська пара програла у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Надія Кіченок припинила боротьбу на турнірі WTA 250 у Гонконзі.
У стартовому раунді парного розряду Кіченок разом із японкою Макото Ніномією поступилися дуету Момоко Коборі (Японія) / Пеангтарн Пліпич (Таїланд) — 5:7, 4:6. Матч тривав 1 годину 25 хвилин.
Для українсько-японської пари це друга поспіль поразка після вражаючої серії з десяти перемог.
Стародубцева програла у першому колі турніру у Китаї.
