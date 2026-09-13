Надія Кіченок зіграла перший офіційний одиночний матч з березня 2024 року
Українка вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 в Гвадалахарі
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Гвадалахарі.
Кіченок з рахунком 6:3, 4:6, 7:6 (12:10) перемогла американку Ніколь Меліхар.
На вирішальному тай-брейку українка відіграла два матч-пойнти. Матч тривав 2 години 7 хвилин.
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Для Надії це перший офіційний одиночний матч з березня 2024 року.
У фіналі кваліфікації суперницею українки стане японка Нао Хібіно (№ 228 WTA).
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