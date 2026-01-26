«Нас залишилося вісім»: Сіннер розповів про напругу перед стартом 1/4 фіналу AO-2026
Чоловічий фінал запланований на 1 лютого
42 хвилини тому
Друга ракетка світу та чинний чемпіон Australian Open Яннік Сіннер поділився емоціями від виходу у чвертьфінал турніру.
Італійський тенісист зазначив, що попри зростання психологічного тиску, він намагається зберігати спокій та фокусуватися на грі. Слова наводить Sky Sport Italia.
Напруга зростає, нас залишилося лише вісім. Я радий, що все ще тут, і сприймаю кожен день таким, як він є. Іноді справи йдуть краще, іноді — ні: я намагаюся контролювати те, що можу, а про інше не думаю. Ми тренуємося заради таких моментів, добре готуємося, і в найгіршому випадку просто програємо матч. Приємно, що залишилося ще два італійці, у Лоренцо також буде важка гра. Подивимося, як усе складеться.
Чоловічий фінал у Мельбурні запланований на 1 лютого.
Визначилися всі учасники чвертьфіналу Australian Open-2026 у чоловіків.
