Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк (12 WTA) розповіла про свої захоплення поза кортом, особливості характеру та взаємини з чоловіком.

Спортсменка зазначила, що є спонтанною людиною, легко прощає образи та вміє самоіронізувати. Також Костюк назвала своєю головною пристрастю кулінарію та відкриття нових страв, додавши, що прищепила гастрономічну культуру і своєму чоловікові. Слова наводить ВТУ.

— Яке ваше життя поза тенісом?

— Я дуже спонтанна. Можу в останній момент вирішити кудись поїхати чи щось зробити. Мій чоловік – повна протилежність, тому нам довелося знайти баланс. Я швидко пробачаю й не тримаю образ. Люди кажуть, що я вмію посміятися з себе. Я не проти пожартувати над собою й не ображаюся, коли це роблять інші.

— Чи є у вас особлива пристрасть?

— Напевно, найбільша частина моєї особистості – це їжа. Я обожнюю їжу. Люблю готувати, люблю куштувати нові страви. Це одна з найбільших радостей у моєму житті. Мій чоловік завжди каже, що до знайомства зі мною він просто втамовував голод. Тепер же він справді насолоджується процесом їжі та смаком. Їжа – моя велика пристрасть.

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