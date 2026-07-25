Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер та сьома ракетка світу Новак Джокович не зіграють на турнірі серії ATP 1000 у канадському Монреалі. Слова наводить АТР.

Італійський тенісист пояснив своє рішення необхідністю відновлення та турботою про власне здоров'я:

Ретельно зваживши всі фактори разом із моєю командою, ми прийняли складне рішення знятися з турніру в Монреалі.

Завжди непросто пропускати таку важливу подію, але ми вважаємо це рішення правильним, щоб поставити в пріоритет моє здоров’я.

Я розчарований, що не зіграю там, але з нетерпінням чекаю на повернення до Монреаля в майбутньому.