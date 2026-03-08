Снігур поступилася Вандевінкель у фіналі турніру у Трнаві
Українка програла у двох сетах
41 хвилину тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (117 WTA) зупинилася за крок від титулу на турнірі серії ITF W75 у Трнаві. У вирішальному поєдинку українка програла першій сіяній змагань.
Фінальна зустріч проти бельгійки Ханне Вандевінкель (115 WTA) тривала 1 годину та 18 хвилин і завершилася поразкою Снігур у двох сетах — 7:6 (7:1), 6:1.
Цей результат перервав вражаючу переможну серію Дар'ї, яка налічувала дев'ять матчів поспіль. Нагадаємо, наприкінці лютого українка тріумфувала на турнірі WTA 125 в Оейраші.
За вихід до фіналу в Трнаві Снігур отримала 49 рейтингових очок та $4,886 призових.
