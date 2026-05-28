Олійникова дізналася суперницю у третьому колі Roland Garros
Украънка зіграє проти діани шнайдер
близько 4 годин тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (65 WTA) отримала наступну суперницю в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.
У третьому раунді ґрунтового мейджора українка зіграє проти діани шнайдер (23 WTA). Тенісистка без прапора у другому колі переграла представницю США Маккартні Кесслер (WTA 48).
Олійникова раніше жодного разу не грала проти Шнайдер.
Олійникова у драматичному матчі вийшла до третього раунду Roland Garros.