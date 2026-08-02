Українська тенісистка Олександра Олійникова (44 WTA) повідомила в Instagram, що керівництво WTA заборонило їй провести благодійний аукціон напередодні турніру в Торонто (Канада). Слова наводить ВТУ.

В рамках ініціативи розігрувався «Сертифікат Почесного Благодійника», а переможець мав отримати можливість стати особистим гостем тенісистки на змаганнях. Однак у WTA заблокували ініціативу.

Друзі, на жаль, маю повідомити, що ми були змушені скасувати аукціон. На аукціоні мав розігруватися Сертифікат Почесного Благодійника. І так, я хотіла побачити цю людину серед своїх гостей на турнірі.

Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані. Саме тому було застосовано правило про «продаж акредитації», хоча на аукціоні був запропонований сертифікат, який не має жодного відношення до самої акредитації.

Запросити ж цих людей як своїх особистих гостей було виключно моїм власним бажанням — як знак подяки тим, хто допомагає захистити і моє життя також. Що ж, оскільки це сталося в Торонто, щиро сподіваюся на дуже швидку оцінку такого рішення з боку місцевих уболівальників та української діаспори.

Водночас на цьому турнірі беруть участь гравчині, які активно підтримують російську владу та осіб, що підтримують агресію проти України. Але тут WTA чомусь не бачить жодної проблеми і спокійно надає таким персонам платформу для здобуття публічності та заробітку. Попри те, що такі дії російських гравців мають ціль мотивувати росіян вбивати людей в Україні і несуть пряму загрозу моєму життю.

WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми.