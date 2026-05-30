Українська тенісистка Олександра Олійникова підбила підсумки своїх перших поєдинків на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. Спортсменка назвала свій старт на паризьких кортах успішним, зважаючи на повну відсутність попереднього досвіду виступів на цьому мейджері.

Олійникова підкреслила, що попри позитивний результат, вона відчуває значне фізичне виснаження через складний графік змагань та специфічні погодні чи ігрові умови в Парижі. Слова наводить ВТУ.

Так, для мене це справді дуже вдалий дебют на Roland Garros. Це мій перший Roland Garros у житті. Я навіть не грала тут у юніорках. Тому почати свій шлях тут із двох перемог – це, на мою думку, дуже хороший результат. Звісно, у моїй грі ще багато аспектів, які потрібно покращувати, але я це розумію і продовжуватиму працювати. Безумовно, умови тут дуже складні. Після шести зіграних сетів за один день я досі відчуваю серйозну фізичну втому. Так, я була дуже щаслива бачити стільки вболівальників. Мені завжди подобається проводити час із людьми після матчів. Я вдячна кожному, хто приходить підтримати гравців і привертає увагу до нашого спорту. Олександра Олійникова

Українок на Roland Garros залишилося дві. Олійникова в 1/16 фіналу поступилася «нейтральній» шнайдер.