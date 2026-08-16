Денис Сєдашов

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 46) припинила виступи на хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Цинциннаті (США).

У матчі другого раунду українка зазнала поразки від шостої ракетки світу мірри андрєєвої з рахунком 1:6, 0:6.

Зустріч тривала 1 годину 5 хвилин. За цей час Олійникова мала сім брейк-поїнтів, п'ять із яких — на початку першого сету, проте не реалізувала жодного.

Наступним турніром для Олійникової стане WTA 500 у Монтерреї, після чого українка виступить в основній сітці US Open.

Олійникова у двох сетах переграла американку Калієву в першому колі турніру в Цинциннаті.