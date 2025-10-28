Сестри Колб зазнали розгромної поразки на турнірі в Гонконзі
Українки не змогли виграти жодного гейму
близько 1 години тому
Фото: ВТУ
Українські тенісистки Марина та Надія Колб завершили виступи на турнірі WTA 250 у Гонконзі.
У матчі першого колу сестри зазнали нищівної поразки від китайського дуету Цзян Сіньюй та Ван Яфань — 0:6, 0:6. На корті тенісистки провели лише 42 хвилини.
Для українок це вже восьма поразка поспіль у парному розряді.
Стародубцева програла у першому колі турніру у Китаї.
Поділитись