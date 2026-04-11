Олійникова принесла Україні четверту перемогу над Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг
Синьо-жовті зіграють у фінальній частині турніру
близько 4 годин тому
Олександра Олійникова перемогла Лінду Клімовічову у заключному матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Матч завершився з рахунком — 7:5, 6:1.
У першій партії українка відіграла два брейки та виграла сет. У другому сеті Олійникова віддала суперниці один гейм.
Підсумковий рахунок у протистоянні України та Польщі — 4:0.
Збірна України вдруге поспіль зіграє у фінальній частині турніру, яка пройде у вересні в китайському Шеньчжені.
