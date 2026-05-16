Володимир Кириченко

Сьогодні, 16 травня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) зіграє у фіналі турніру WTA 1000 в Римі.

Суперницею українки стане четверта ракетка світу американка Корі Гауфф.

Відеотрансляцію головного матчу в Римі у вільному доступі покаже Setanta Sports.

Початок фіналу – 18:00 за київським часом.

Тенісистки зустрічалися п’ять разів, жодного разу на ґрунті. Рахунок в особистих протистояннях – 3:2 на користь Світоліної.

Цього року українка перемагала американку двічі – у чвертьфіналі Australian Open та у півфіналі в Дубаї.

Загалом на рівні WTA Світоліна зіграє в 25-му фіналі і побореться за свій 20-й титул. На ґрунті українка зіграє у восьмому фіналі – вона виграла попередні сім.

Еліна вийшла у фінал Риму втретє в карʼєрі – здобувала перемоги у 2017 та 2018 роках.

