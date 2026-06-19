Олійникова та Снігур дізналися перших суперниць у кваліфікації турніру в Істборні
Українки розпочнуть боротьбу за вихід до основної сітки
близько 1 години томуПідписатися в
Українські тенісистки Олександра Олійникова (WTA 51) та Дар’я Снігур (WTA 75) зіграють у кваліфікації трав'яного турніру серії WTA 250 в англійському Істборні.
Олійникова отримала статус першої сіяної відбору і на старті зустрінеться з володаркою wild card Софією Джонс (WTA 586).
Дар’я Снігур, яка посіяна під 8-м номером, у першому раунді проведе поєдинок проти американки Софії Кенін (WTA 104).
Матчі кваліфікаційного раунду відбудуться 20–21 червня.
Зазначимо, що в основній сітці турніру, яка стартує 22 червня, Україну гарантовано представить Юлія Стародубцева.
Соболєва вийшла до півфіналу турніру у Брешії.