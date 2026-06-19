Соболєва вийшла до півфіналу турніру у Брешії
Українка у двох сетах переграла суперницю з Іспанії
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (328 WTA) пробилася до півфіналу турніру серії WTA 125 в Італії, обігравши іспанку Ане Мінтегі дель Ольмо (WTA 280) у двох сетах.
У першій партії суперниці оформили по чотири брейки, після чого Соболєва виграла сет на тай-брейку. У другій партії українка зробила два брейки та закрила матч.
WTA 125. Брешия (Італія). Чвертьфінал
Анастасія Соболєва – Ане Мінтегі Дель Олмо – 7:6(4), 6:3
У 1/2 фіналу Соболєва зіграє з Ван Сіюй (Китай).
Нагадаємо, що раніше на турнірі вона також вибила Юлію Грабгер (Австрія).
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