Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) прокоментувала перемогу над німкенею Євою Лис (WTA 80) у другому колі турніру WTA 500 у Берліні та оцінила процес адаптації до трав'яного покриття. Слова наводить ВТУ.

Це було непросте завдання, але матч вийшов хорошим. Зі свого боку я дуже рада бути тут, виграти вже два матчі та продовжити виступ на цьому турнірі.

Чи дивує легка адаптація? Трохи дивує. Але я намагаюся зосереджуватися на собі та своїй грі. Вважаю, що трава – досить непередбачуване покриття. Потрібно дуже швидко пристосовуватися, адже перехід із ґрунту відбувається практично миттєво. Тому для мене головне – багато працювати й намагатись отримувати якомога більше задоволення від того часу на траві, який є.

Щодо пересування кортом, то приймаю це як комплімент. Після ґрунтового сезону та довгих розіграшів я почуваюся фізично сильнішою. Саме тому на траві потрібен певний час, щоб звикнути, але наразі я задоволена усім.