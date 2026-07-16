Денис Сєдашов

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTА 52) пробилася до 1/4 фіналу ґрунтового турніру WTA 250 в Яссах (Румунія).

У другому колі українка без особливих труднощів розібралася з нейтральною тенісисткою єленою приданкіною (WTA 201). Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився перемогою Олійникової у двох сетах — 6:1, 6:2.

У чвертьфіналі Олійникова зіграє проти француженки Клари Бюрель. Для української тенісистки це буде перший чвертьфінал на рівні WTA з серпня 2024 року.

Нагадаємо, на старті змагань вона здолала представницю Туреччини Іпек Оз.