Олег Гончар

В першому колі кваліфікації US Open українка Дарія Снігур (WTA 172) потупилася швейцарці Сімоні Вальтерт (WTA 127) з рахунком 6:4, 1:6, 2:6.

За матч Снігур не подавала ейсів, тоді як Вальтерт оформила шість подач навиліт. При цьому, Дарія допустила одну подвійну помилку проти двох у суперниці.

Також Снігур реалізувала один із чотирьох брейків проти п’яти з восьми у суперниці.

Цікаво, що це був шостий матч тенісисток та третя перемога для Вальтерт.

Нагадаємо, раніше кваліфікацію US Open покинув Віталій Сачко.