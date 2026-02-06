Володимир Кириченко

Британська тенісистка Емма Радукану (№30 WTA) поділилася очікуваннями від півфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці, де вона зіграє проти українки Олександри Олійникової (№91 WTA).

Завтра ти гратимеш проти Олійникової – гравчині, яка цього тижня набрала свої перші очки WTA на харді. Наскільки важко готуватися до матчу проти суперниці, яку ти, ймовірно, не так часто бачила в грі?

«Так, я справді не бачила багато її ігор, але знаю, що вона грає добре і, очевидно, пройшла крізь дуже непростих суперниць, а також провела дуже якісний матч із Медісон Кіз на Australian Open. Тож мені потрібно бути дуже пильною, бути максимально готовою та зосередженою завтра. Але я з нетерпінням чекаю на цей виклик після того, як трохи відпочину та відновлюся».

Олександра сказала, що її не хвилює результат, вона лише хоче показувати свою гру. Вчора ти сказала, що при рахунку 0:5 у першому сеті ти мовила собі: «Окей, я згодна програти, але я гратиму за своїми правилами». Чи можемо ми очікувати неймовірного матчу, знаючи, що ви обидві так добре справляєтеся з тиском і просто граєте вільно?

«Я не знаю. Ми не знаємо, як піде матч, але я впевнена, що ми обидві викладемося на повну, виходячи з того, що матимемо в той день. Вона, очевидно, боєць, але я також дуже задоволена тим, як трималася на корті цього тижня. Я готова віддати все, і підтримка була просто неймовірною, вона дуже допомагала мені протягом усього тижня. Тож я справді щаслива грати тут і насолоджуватися атмосферою».

Матч відбудеться завтра, 6 лютого. Початок – о 17.00 за Києвом.

Нагадаємо, Олійникова показала найкращий результат за брейк-пойнтами у Турі з 2021 року.