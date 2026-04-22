Денис Сєдашов

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 70) припинила боротьбу в основній сітці престижного ґрунтового турніру серії WTA 1000, що триває в Іспанії. У першому раунді українка у двох сетах поступилася представниці Швейцарії Сімоні Вальтерт (WTA 97).

Поєдинок розпочався для нашої спортсменки вдало — у першій партії Олійникова володіла ініціативою та вела з рахунком 4:2. Проте втримати перевагу не вдалося — швейцарка перехопила ініціативу та довела матч до перемоги.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/64 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Сімона Вальтерт (Швейцарія) – 5:7, 0:6

Попри результат, цей турнір став знаковим для Олександри, адже вона провела свій дебютний матч в основній сітці змагань категорії WTA 1000.

