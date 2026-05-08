Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 10) успішно стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. У другому раунді українка, посіяна під сьомим номером, перемогла італійку Ноемі Базілетті (WTA 427).

Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. За цей час Світоліна реалізувала 6 із 10 брейк-поїнтів та припустилася двох помилок на власній подачі.

WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Ноемі Базілетті (Італія) [Q] – 6:1, 6:3

У 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею матчу між Сімоною Вальтерт (Швейцарія) та Гейлі Баптіст (США).

