Орлов переміг у фіналі кваліфікації турніру у Мехіко
Українець пробився в основну сітку Challenger
близько 2 годин тому
Фото: ФТУ
Владислав Орлов (ATP, 535) у фіналі кваліфікації турніру серії Challenger у Мехіко обіграв Івана Марреро (ATP, 510) 6:3, 5:7, 7:6 (4).
За 3 години на корті українець тричі подав навиліт, реалізував 6 брейк-поінтів з сімнадцяти та 4 рази помилився при подачі. Іспанець зробив 5 брейків та 6 «подвійних». Це була друга зустріч тенісистів – Владислав переміг удруге.
Нагадаємо, що збірна України розпочала підготовку до матчу Кубка Біллі Джин Кінг з Польщею, який відбудеться 10-11 квітня.
